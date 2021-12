Impfbus im Kreis Neunkirchen : Impfbus geht wieder auf Tour Zwei Termine am Zoo in Neunkirchen

Impfbus geht wieder auf Tour Zwei Termine am Zoo in Neunkirchen

Von wegen Impfmüdigkeit?! Lange Schlange am Impfbus vor dem Neunkircher Zoo am Samstag, 2. Oktober. Foto: Anja Kernig Foto: Anja Kernig

Kreis Neunkirchen Der Impfbus des Landkreises Neunkirchen in Kooperation mit der Neunkircher-Verkehrs-AG (NVG) und der Kreisstadt Neunkirchen wird ab Samstag wieder seine Fahrt aufnehmen, wie der Landkreis mitteilt. Landrat Sören Meng, der Leiter des Impfzentrums Ost Dr. Dirk Jesinghaus, und der Geschäftsführer der NVG, Pascal Koch, hatten in den letzten Tagen alles darangesetzt, dass der Impfbus wieder fahren kann.

Daneben gelte der Dank natürlich auch der NVG, die weiterhin den Bus und einen Fahrer zur Verfügung stellt. „Gerne unterstützt die NVG die Impfaktion des Landkreises. Neu wird sein, dass wir ergänzend zum Impfbus einen Wärmebus in Begleitung haben. Während der Wartezeit nach der Impfung soll niemand mehr frieren müssen“, so der Geschäftsführer Pascal Koch, der die Aktion des Impfbusses zur Chefsache gemacht hat.

Der Impfbus wird am Samstag, 4. Dezember, sowie am Samstag, 11. Dezember, jeweils von 10 bis 15.30 Uhr am Neunkircher Zoo stehen. Bei einem reibungslosen Ablauf sowie der Akzeptanz in der Bevölkerung sind auch weitere Termine geplant. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Daher kann es jedoch zu Wartezeiten kommen. Die Impfungen vor Ort wird Dr. Eichel, Facharzt für Urologie aus Neunkirchen, mit seinem Team durchführen. Verimpft werden die Impfstoffe BionTech und Moderna, je nach Verfügbarkeit. In dem Wärmebus gilt analog zur Regelung im ÖPNV die 3-G-Regel.