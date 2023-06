Volleyball Zwei Wiesbacher Volleyballteams stehen im Saarlandpokal-Finale

Das Viertel- und Halbfinale der TVW-Männer wurde in einem Rutsch in Saarwellingen ausgetragen. In der Runde der letzten Acht bezwang Wiesbach den Verbandsligisten TV Quierschied klar mit 3:0 nach Sätzen. Deutlich härter zu knacken war die Nuss, die in der Vorschlussrunde auf die Wiesbacher wartete. Dort traf der TVW auf die VSG Saarlouis, die in der Oberliga-Saison einen Platz hinter Vizemeister Wiesbach auf Rang drei gelandet war. In der Punktrunde hatte Saarlouis beide direkten Duelle gewonnen. Die Wiesbacher hatten also noch eine Rechnung offen. Der TVW agierte vor den Augen seines Trainerteams Tim Steil und Julia Hoffmann bei eigenen Aufschlägen konzentriert und konnte auch in der Blockfeldabwehr überzeugen. Allerdings spielten auch die Saarlouiser ganz stark auf. Im Tiebreak des fünften und entscheidenden Satzes führte die VSG sogar 14:13 und hatte Matchball. Doch diesmal hatten die Wiesbacher das bessere Ende für sich und bogen die Partie dank eines ganz starken Blocks von Jerome Klauck noch in einen hauchdünnen Sieg um. Im Pokalfinale im September in Düppenweiler trifft Wiesbach auf den Oberliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger TV Walpershofen. Gegen den hatten die TVW-Männer in der Punktrunde zwei Mal verloren (0:3 und 2:3).