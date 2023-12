Volleyball-Oberiga TV Bliesen feiert dritten Sieg in Serie

Das gab es lange nicht mehr: Die Oberliga-Volleyballer des TV Bliesen haben am Sonntag ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim Tabellenachten TV Saarwellingen setzte sich das Team des Spielertrainer-Duos Sandy Schuhmacher und Julian Haupert vor 80 Zuschauern mit 3:0 durch (25:17, 25:17, 28:26) – und festigte somit seinen sechsten Platz. „Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir das letzte Mal drei Mal in Folge gewonnen haben. Das dürfte in der Meister-Saison der 3. Liga gewesen sein“, sagte Vereins-Urgestein Schuhmacher. Recht hatte er. Zwischen dem Oktober 2019 und Februar 2020 gelangen Bliesen sogar zwölf Siege in Serie in der 3. Liga.