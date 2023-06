Frauenfußball SVD verzichtet (vorerst) auf Regionalliga

Sie hätten aufsteigen dürfen – haben sich aber vorerst dagegen entschieden. Die Fußballerinnen des SV Dirmingen haben die zurückliegende Saison in der Verbandsliga als Vizemeister beendet. Meister wurde der 1. FC Saarbrücken II. Die Reserve des FCS hätte jedoch nur in die Regionalliga aufsteigen dürfen, wenn Saarbrückens „Erste“ den Sprung von der Regionalliga in die 2. Liga geschafft hätte. Seit vergangenem Sonntag steht aber fest, dass dies nicht der Fall ist. Der FCS konnte am letzten Spieltag Tabellenführer SV Elversberg nicht mehr von Rang eins verdrängen (wir berichteten). Dirmingen hätte also als Zweiter das Recht gehabt, kommende Runde eine Spielklasse höher anzutreten.