Bartholomäus Koßmann Medaille in Gold Im Einsatz für Habach

Vergangene Woche erhielt der Habacher Engelbert Ruschel die Bartholomäus-Koßmann-Medaille in Gold, die höchste Auszeichnung der Gemeinde für Bürgerinnen und Bürger, die sich durch ihr langjähriges und herausragendes ehrenamtliches Engagement verdient gemacht haben, wie ein Sprecher der Gemeinde Eppelborn berichtet. Die Verleihung wurde in kleinem Rahmen von Bürgermeister Andreas Feld vorgenommen. Auch der Habacher Ortsvorsteher Peter Dörr war vor Ort, um Engelbert Ruschel für sein jahrzehntelanges Engagement zu danken. Zeit seines Lebens ist Engelbert Ruschel für sein Heimatdorf Habach im Einsatz gewesen. Ob kommunalpolitisch, hier 30 Jahre lang Mitglied im Ortsrat Habach, oder in Vereinen und Verbänden vor Ort, die Arbeit für die Dorfgemeinschaft war für ihn stets eine Herzensangelegenheit, heißt es weiter. Zu nennen ist seine langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr im Löschbezirk Habach. Hier ist er seit 1972 Mitglied und begleitete ab 1985 das Amt des Löschbezirksführers ganze 24 Jahre. Mittlerweile ist er Ehrenlöschbezirksführer und gehört seit 2015 der Alterswehr der Feuerwehr Eppelborn an. Bürgermeister Feld betonte mehrfach das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement von Engelbert Ruschel und dass sein Einsatz für die Sicherheit und das Wohl der Gemeinschaft beispielhaft seien. Ohne Ehrenamt funktioniere unsere Gesellschaft nicht, betonte Feld.