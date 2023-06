Feuerwehr Eppelborn Großalarm auf dem Galgenberg in Eppelborn

Eppelborn · Am Mittwochnachmittag, 7. Juni, gegen 14:30 Uhr, heulten in der Gemeinde Eppelborn die Sirenen. Die Löschbezirke Eppelborn, Bubach-Calmesweiler, Dirmingen, Habach und Wiesbach der Feuerwehr Eppelborn, sowie die Drehleitern aus Illingen und Lebach wurden zu einem Scheunenbrand auf einem Aussiedlerhof auf dem Galgenberg in Eppelborn alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilt.

08.06.2023, 09:59 Uhr

Feuerwehr im Einsatz bei Brand auf dem Galgenberg Foto: Feuerwehren des Landkreises Neunkirchen/Recktenwald Foto: Frank Recktenwald