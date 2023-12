Zweites Turnier, gleiches Endspiel: Auch am zweiten Wochenende der Masters-Qualifikation trafen die SF Köllerbach und der FV Diefflen im Finale aufeinander. Diesmal beim Turnier des FV Schwalbach. Und wieder setzte sich Köllerbachs Spielertrainer Jan Issa (in Weiß) mit seiner Mannschaft gegen Fabian Poß (rechts) und Co. durch.

Foto: Oliver Altmaier