Blüten liefern den Bienen Nahrung Baumpflege oder Baumfrevel?

Erst in wenigen Tagen stehen die Linden in voller Blüte. Sie liefern dann nicht nur als letzte große Massentracht des Jahres den Nektar, den die fleißigen Bienen für die Honigproduktion benötigen, sondern sichern auch vielen weiteren Insektenarten das Überleben, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Lindenblüte beginnt Mitte Juni mit der Sommerlinde. Ende Juni folgt die Winterlinde und mit der Krim- und Silberlinde endet die etwa sechswöchige Lindenblüte Ende Juli. Theobald: „Darauf kann man doch Rücksicht nehmen.“ Gemeinsam mit den Imkern fordert er: „Wenn ein Rückschnitt an den Bäumen erfolgen muss, die als Straßenbegleitgrün einen wichtigen Zweck erfüllen, dann sollte dies verantwortungsbewusst und mit Augenmaß erfolgen.“