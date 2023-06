Auch Vorstandswahlen FV Eppelborn: Verbandsehrennadel in Gold für Günter Schmitt

Die Verbandsehrennadel in Gold des Saarländischen Fußballverbandes wird an Ehrenamtler für ganz besondere Verdienste verliehen. Auf Günter Schmitt trifft dies uneingeschränkt zu, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Schmitt war rund 20 Jahre der Vorsitzende Verwaltung, zeitweise alleiniger Vorsitzender des FV Eppelborn. Mit großem persönlichem Engagement habe er all seine mögliche Zeit in seinen Heimatverein gesteckt und sich somit besondere Verdienste für den FV Eppelborn und darüber hinaus für den Saarfußball erworben.