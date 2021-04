Blaulicht-Report Neunkirchen : Flucht vor Polizei endet in Drainagerohr im Kasbruchtal

Neunkirchen Zwei Reifen des Fluchtautos ging die Luft aus. Mit Folgen.

Wilde Verfolgungsjagd durch Neunkirchen: Am Montag, 26. April, gegen 16.15 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf einen blauen BMW im Bereich Bliesstraße aufmerksam. Die Beamten erkannten am Steuer einen 33 Jahre alten, polizeibekannten Mann aus Schiffweiler. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht. Als die Streife die Verfolgung stadteinwärts aufnahm, gab der Fahrer Gas. Die Verfolgungsfahrt führte von der Bliesstraße über die Fernstraße und die Zweibrücker Straße zur Autobahn 8, Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt. Im Verkehrskreis Bliesstraße/Fernstraße beschädigte der Fahrer an der Bordsteinkante seine linken Räder. Beide Reifen verloren ihre Luft, der BMW wurde immer langsamer. Um der Polizei zu entkommen, fuhr der Mann in entgegengesetzter Richtung auf, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Auto kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß Richtung Kasbruch. Mit Unterstützung der Diensthundestaffel konnte der 33-Jährige in einem Regenwasser-Drainagerohr gestellt werden. Er stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und fuhr ohne Führerschein. Zudem fehlte für den BMW die Zulassung und die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Die Polizei Neunkirchen sucht nach Zeugen.