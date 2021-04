Gespräch im Rathaus Eppelborn : Steingärten stören Naturschützer

Hierscheid Seit Oktober 2019 ist Jürgen Appel der Naturschutzbeauftragte für den Eppelborner Ortsteil Hierscheid. Geboren wurde der heute 62 Jahre alte Bundesbeamte in Humes, im Jahr 1982 hat er seine Heimat im Nachbarort Hierscheid gefunden.

Seit mehr als 30 Jahren ist er aktives Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Hierscheid und genießt seine Freizeit gerne in die Natur. Nachdem das Amt des Naturschutzbeauftragten in Hierscheid längere Zeit vakant war, entschloss er sich auf Nachfrage von Ortsvorsteher Marco König, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Einer seiner Schwerpunkte, sagte er im Rahmen des Gesprächsaustauschs mit Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld, sei die Aufklärung über die negativen Folgen von Steingärten. Sehr gerne sei er bereit, hier zu beraten und auch zu helfen: „Die Menschen wollen Obst an ihren Bäumen haben, aber vor dem Haus finden Insekten kein Futter, weil überall Steingärten entstehen. Wo keine Insekten sind, gibt es dann auch bald keine Vögel mehr.“ Beim Thema Gartengestaltung will er daher aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und Werbung für insektenfreundliche Gärten machen. Ein Dorn im Auge ist auch ihm der illegal abgelagerte Müll den Wäldern, aber auch an den Container-Standplätzen. Hier sicherte Bürgermeister Feld dem ehrenamtlichen Beauftragten Jürgen Appel Unterstützung durch die Gemeinde zu, wie die Gemeinde weiter mitteilt.