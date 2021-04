Gemeinde Eppelborn meldet : Testmöglichkeiten weiter ausgebaut

Eppelborn (red) Ab Montag, 12. April, werden die Corona-Testmöglichkeiten in der Gemeinde Eppelborn weiter ausgebaut. Montags bis donnerstags bietet dann die Reha GmbH kostenfreie Corona- Bürgertests im Big Eppel an, freitags und samstags führt das Deutsche Rote Kreuz in Kooperation mit der Bundeswehr kostenlose Schnelltests durch.