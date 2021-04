Polizei : Polizei sucht Zeugen für Unfall

Foto: dpa/Stefan Puchner

Homburg (red) Am Donnerstag, 22. April, um 15.18 Uhr, wurde bei einem Unfall in der Bexbacher Straße in Homburg bei einem Verkehrsunfall eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen Ford Mondeo (DO-Kreiskennzeichen) die Bexbacher Straße aus Richtung Homburg-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bexbach auf der rechten der drei Fahrspuren.

Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem blauen Skoda Roomster (IGB-Kreiskennzeichen) die Pappelstraße aus Richtung „Am Wasserturm“ kommend in Richtung Bexbacher Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der 51-jährige Skoda-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste aufgrund der Deformierung der Fahrerseite seines Autos von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme war jeweils eine der beiden Fahrspuren in Richtung Bexbach und in Richtung Homburg gesperrt. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei Grün beziehungsweise Gelb die Ampel passiert zu haben.