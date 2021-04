Naturschutz : Neuer Naturschutzbeauftragter

Habach Dr. Thomas Seib ist für fünf Jahre in das Ehrenamt in Habach gewählt.

(red) Am Mittwoch empfing Eppelborn Bürgermeister Andreas Feld den neuen, örtlichen Naturschutzbeauftragten des Gemeindebezirks Habach, Dr. Thomas Seib. Er wurde auf fünf Jahre in das Ehrenamt in der Gemeinde berufen.„Ich danke Dr. Thomas Seib, dass er diese Aufgabe übernommen hat. Es ist heute nicht selbstverständlich, dass Bürgerinnen und Bürger neben ihrer Berufstätigkeit ein Ehrenamt, das mit vielfältigen Aufgaben wartet, annehmen“, erklärte Bürgermeister Feld. Nach zwei Jahren Vakanz wurde das Amt, das viele Jahre Konrad Schäfer innehatte, nun wieder besetzt. Thomas Seib erhielt aus den Händen von Bürgermeister Feld einen Ausweis, der ihn unter anderem berechtigt, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte einzuholen. Mit diesem Ausweis darf er in Ausübung seines Amtes zudem Grundstücke betreten und Untersuchungen vornehmen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben notwendig ist.