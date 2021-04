Einbruch : Hospizteam-Haus nicht zu knacken

Eppelborn (red) Unbekannte haben versucht, zwischen Donnerstag, 15. April, und Samstag, 17. April, in das Gebäude des Hospizteam Illtal in der Koßmannstraße in Eppelborn einzubrechen. Die Täter versuchten mit Gewalt die Haupteingangstür aufzuhebeln, teilt die Polizei mit.

Dies misslang. Die Eingangstür befindet sich an der stark befahrenen Koßmannstraße. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter beim Einbruchsversuch gesehen wurden. Das Hospizteam Illtal begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase.