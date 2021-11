Kreis Neunkirchen : 1063 positive Fälle im Kreis Neunkirchen

Kreis Neunkirchen Für Freitag, 26. November, meldet der Landkreis 70 weitere Covid-19-Fälle: Neunkirchen 26, Illingen 10, Ottweiler 8, Eppelborn 3, Merchweiler 6, Schiffweiler 6, Spiesen-Elversberg 11. Aktuell gibt es 1063 Fälle im Kreis Neunkirchen; 112 in Eppelborn, 133 in Illingen, 70 in Merchweiler, 379 in Neunkirchen, 76 in Ottweiler, 132 in Schiffweiler, 161 in Spiesen-Elversberg.