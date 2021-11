Zahlen von Mittwoch : 206 neue Corona-Fälle – Inzidenz im Kreis Saarlouis nun über 500

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis 206 weitere Corona-Infektionen sind am Mittwoch im Landkreis Saarlouis nachgewiesen worden. Somit erreicht der Inzidenz-Wert einen neuen Höchstwert: Nach Angaben des Gesundheitsamtes lag er am Mittwoch bei 504,39 – also ziemlich genau doppelt so hoch wie beim Höhepunkt der zweiten Welle (248,6).