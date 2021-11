Eines der seltenen Fotos von Neu-Gastwirtin Margarethe Schmitt, die das Gasthaus Schuhhannesse seit Oktober in der Dirminger Ortsmitte betreibt. Die Söhne Dominik (links) und Björn Krabbe unterstützen die Mama in ihrer Freizeit. An der Wand hängt ein Stück Kneipengeschichte von 1796 bis 1996. Foto: Heike Jungmann Foto: Heike Jungmann