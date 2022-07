Naturschutz im Kreis Neunkirchen : Christina Morlo-Martin ist neue Klimaschutzmanagerin

Kreis Neunkirchen Mit Christina Morlo-Martin hat der Landkreis Neunkirchen seit dem 1. Juni eine neue Klimaschutzmanagerin. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die 35-jährige Wirtschaftsingenieurin im Bereich Umweltplanung/Umwelttechnik (M.Sc.) ist mit der Aufgabe betraut, in den kommenden Jahren das Klimaschutzkonzept des Landkreises fortzuführen und zu erweitern.

„Das Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2021 verpflichtet den Staat zu Klimaschutz und auch zur Herstellung von Klimaneutralität. Darüber hinaus haben wir eine moralische Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen, den Ressourcenverbrauch und damit verbunden auch die CO 2 -Bilanz möglichst niedrig zu halten“, erklärt die Klimaschutzmanagerin und fügt hinzu, dass in dieser Hinsicht im Landkreis bereits viel passiert sei. Besonders lobt sie, dass bereits viele Gebäude des Landkreises, darunter auch etliche Schulen, energetisch saniert worden seien, also über neue Fenster und eine gute Dämmung verfügen. Außerdem sei der Ausbau erneuerbarer Energien auf den Liegenschaften des Kreises durch die Nutzung von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung bereits weit gediehen.