Entscheidung des Saar-Verwaltungsgerichts : Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe: Richter bestätigt Rauswurf der beschuldigten Polizistin

Eine Polizistin in Probezeit ist ihren Job los, weil sie mit ihrem Freund Impfpässe gefälscht haben soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken/Saarlouis/Neunkirchen Einen „schweren charakterlichen Mangel“ bescheinigt das Verwaltungsgericht in Saarlouis einer 32-Jährigen, die in ihrer Probezeit ihren Job als Polizistin verloren hatte. Sie hat sich dagegen gewehrt. Ein Richter wies ihren entsprechenden Eilantrag jetzt zurück.

Besonders brisant: Bei der 32-Jährigen, die sich mit diesen Vorwürfen konfrontiert sieht, handelt es sich um eine Polizistin. Die Beweislast scheint erdrückend, denn nach Ermittlerangaben entdeckte die Kripo bei ihr zu Hause und am Arbeitsplatz unter anderem bereits gefälschte sowie Blanko-Impfpässe. Die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken nahm gegen sie und ihren Lebensgefährten entsprechende Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung auf.

Die Beschuldigte wurde deswegen bereits am 3. Dezember vom Dienst freigestellt. Für sie besonders heikel: Die Polizeikommissarin befand sich da noch in der Probezeit. Sie wurde deshalb aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Dagegen wehrte sich die Saarländerin, die zuletzt in Neunkirchen bei der Polizei gearbeitet hatte.