Tag des Wasserstoffs in Neunkirchen : Aktionstag in Neunkirchen mit Probefahrt im Wasserstoff-Auto

Tag des Wasserstoffs in Neunkirchen

Neunkirchen Während der „Woche des Wasserstoffs“ richtete der Landkreis Neunkirchen gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie des Saarlandes und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen am vergangenen Montag den Aktionstag „Tag des Wasserstoffs“ aus.

Die „Woche des Wasserstoffs“ findet vom 25. Juni bis zum 3. Juli in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland statt. Sie zielt darauf ab, der Öffentlichkeit den Stand der Wasserstofftechnologie zu erläutern und Vertretern der Wirtschaft die Chancen und Potenziale des Wasserstoffs unter anderem als Speichermedium für erneuerbare Energie aufzuzeigen.

Danach präsentierte Lennard Margies vom Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA) die vielfältigen Möglichkeiten der Wasserstoffnutzung in der Automobilindustrie, bevor Nicola Saccà konkret auf eine mögliche Wasserstoffanwendung im Landkreis Neunkirchen einging und abschließend eine Diskussion zu diesem Thema leitete. „Der Tag des Wasserstoffs hat uns dessen Potenziale als Energieträger und seine mögliche Rolle in einem künftigen Energiemix vergegenwärtigt. Die derzeitige geopolitische Lage führt erstmals seit der Ölkrise wieder zu einer Energieknappheit in Deutschland und macht uns bewusst, wie abhängig wir von Energieimporten sind. Um diese Abhängigkeit zu minimieren und perspektivisch den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu bewerkstelligen, bedarf es solcher innovativen Ansätze“, zeigte sich Landrat Sören Meng beeindruckt.