Festival mit Picknickkorb : Ein Klassikabend zum Genießen am Losheimer Stausee (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 35 Bilder 5000 Besucher genossen Klassik am See in Losheim

Losheim Die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern präsentierte stimmungsvoll Filmmusik aus Hollywood, Melodien vom Broadway sowie Werke der wichtigsten amerikanischen Komponisten und sorgte damit für eine großartige Stimmung am lauschigen Abend am Losheimer See.