100 Jahre Stadt Neunkirchen : Stadtjubiläum: Erneut fehlerhafte Gedenkpostkarte

Die historische Postkarte für den Monat Juli trägt den Titel „Kreuzung Am Stummdenkmal“ und stammt aus der Zeit um 1957. Foto: Kreisstadt Neunkirchen/Stadtarchiv

Neunkirchen () Zahlreiche Leser der Saarbrücker Zeitung haben sich in den letzten Tagen, sei es telefonisch oder per Post, in der Redaktion gemeldet und darauf hingewiesen, dass die aktuelle Gedenkpostkarte zum 100-jährigen Stadtjubiläum von Neunkirchen mit fehlerhaftem Datum versehen ist.

Das Motiv stamme aus der Zeit um 1950, heißt es auf der Karte.

Da aber ein Wagen mit OTW-Kennzeichen zu sehen ist, muss das Foto nach dem politischen Anschluss des Saarlandes an die Bundesrepublik, also nach dem 1. Januar 1957 entstanden sein. Demnach wäre der Hinweis „um 1960“ zutreffender.

Jetzt hat der Historische Verein der Stadt Neunkirchen zudem darauf hingewiesen, dass auf dem Foto zwar Schienen der Straßenbahn zu sehen sind, aber keine Oberleitungen. Das lasse darauf schließen, dass das Foto nachträglich retuschiert worden sei.