Fest der Vereine : Drei Ortsteile, 18 Vereine, 6412 Mitglieder

Furpach Beim Fest der Vereine in Furpachsoll am Wochenende kräftig gefeiert werden: mit Musik, Vereinspräsentationen und einer Schauübung der Jugendwehr.

Am 9. und 10. Juli findet erstmalig das Fest der Vereine in Furpach statt, teilt der stellvertretende Ortsvorsteher und Organisator Peter Pirrung mit. Auf dem Arno-Spengler-Platz wollen die teilnehmenden Vereine und der Ortsrat gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern von Furpach, Kohlhof und Ludwigsthal endlich wieder zusammenkommen und gemeinsam feiern.

Das vielfältige kulinarische Angebot von Züricher Geschnetzeltem, Gulaschsuppe, Braten bis hin zu Currywurst, einer Cocktailbar und frisch gezapftem Bier, ist vielfältig und wird an beiden Tagen durch die musikalische Unterhaltung, unter anderem am Samstagabend durch die Band Take 5, unterstützt.