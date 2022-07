„Ein Aufstieg kommt selten allein“, steht auf dem Transparent, das die Hockeyspielerinnen des HTC Neunkirchen stolz zeigen. Die Mannschaft feierte sowohl in der Hallen-, als auch in der Feldrunde der Oberliga die Meisterschaft – und steigt in beiden Klassen in die Regionalliga auf. Foto: Stefan Holzhauser