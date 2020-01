Fahndungserfolg : Polizei in Wadern gelingt Fahndungserfolg

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Weiskirchen Die Polizei in Wadern nimmt am Donnerstag einen 36-jährigen Mann in Weiskirchen fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red