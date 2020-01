Benefizaktion : Ortsvorsteher holt Tannenbäume ab

Weiskirchen Ortsvorsteher Stefan Schuh bietet am Samstag, 11. Januar, eine kostenfreie Entsorgung ausgedienter Weihnachtsbäume an. Ab 10 Uhr holt er an diesem Tag in Weiskirchen abgeschmückte Tannenbäume ab. Eine Spende zugunsten der Aktion „Treppenlift für Lars“ nimmt er bei dieser Gelegenheit von den Auftraggebern gerne entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann