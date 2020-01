Weiskirchen : Mathilde Brauns Reise in die Vergangenheit

Mathilde Brauns Reise in die Vergangenheit

Weiskirchen Die Fotoausstellung von Günter Oswald im Haus des Gastes geht in die Verlängerung. Die 160 Bilder vergleichen Ansichten von „Weiskirchen früher und heute“.

Die Fotoausstellung „Weiskirchen früher und heute“ im Haus des Gastes in Weiskirchen mit Aufnahmen, die Günter Oswald aus Zwalbach zusammengestellt hat, war ein großer Erfolg. Manche haben sich die Ausstellung mehrere Male angesehen. Aufgrund der großen Resonanz ist die Ausstellung nun noch eine Weile länger zu sehen, wie Oswald mitteilt. In rund 160 großformatigen Fotos hat Günter Oswald die Geschichte des Ortes Weiskirchen dokumentiert. Immer noch kommen Besucher und entdecken Spuren ihrer Kindheit und Jugend.

Die wohl älteste Besucherin war Mathilde Braun, die Schwiegermutter des Hoteliers Karl-Josef Antz. Sie zeigte bei ihrem Besuch der Fotoschau auf eine Aufnahme des Hofhauses Antz und sagte: „Hier hab ich viele Jahre meines Lebens verbracht und mitgearbeitet.“ Mathilde Braun, im 99. Lebensjahr, kann sich noch an viele bauliche Veränderungen an dem mittlerweile abgerissenen Gebäude erinnern. Sie ist, wie sie bei ihrem Ausstellungsbesuch sagte, noch topfit und nimmt rege am öffentlichen Leben ihrer Gemeinde teil.