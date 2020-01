Spende für Treppenlift : Vokalensemble Canto spendet 1000 Euro für Lars

Weiskirchen Bereits seit vielen Jahren gehört es zur guten Tradition des Steinbacher Vokalensembles Canto, den auf freiwilligen Spenden basierenden Erlös der Konzerte „Impressionen zur Weihnachtszeit“ für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen.

Mit 1000 Euro wird in diesem Jahr die Aktion der Gemeinde Weiskirchen „Ein Treppenlift für Lars“ bedacht. Der fünfjährige Junge leidet unter einer schweren Muskelerkrankung. Die Anschaffung eines Treppenliftes für den kleinen Lars in naher Zukunft ist unumgänglich. Die Familie muss über 10 000 Euro hierfür selbst aufbringen. Darüber hinaus werden noch Kosten für diverse Umbaumaßnahmen des Hauses anfallen. Weitere 400 Euro überwiesen die Sänger an die Caritas Lebach-Wadern, um damit die Arbeit der Tafeln zugunsten hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen.