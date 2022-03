Polizei teilt mit : Fahrt mit neuem Auto nach Polen endet in Wadern

Wadern Die Polizei hat ihn aus einem bestimmten Grund aus dem Verkehr gezogen.

Die Fahrt eines 46-jähriger Polen von Aachen über das Nordsaarland in seine Heimat endete jäh am frühen Sonntagmorgen, 27. März, in einem Verkehrskreisel in Wadern. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie ihn angehalten, weil das Kurzzeitkennzeichen an seinem Transporter abgelaufen war.