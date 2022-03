Der Mann gab schließlich den Unfall zu.

Nachdem ein Mann am 23. März mit seinem Kombi in Bardenbach in eine Mauer gekracht war und danach das Weite suchte, hat die Polizei den Fahrer jetzt stellen können. Es handelt sich um einen 61-jährigen Mann aus Wadrill, dessen Wagen die passenden Schäden aufweist. Schließtlich gab der Wadriller auch den Unfall samt Flucht zu, meldet die Polizei.