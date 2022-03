Beobachtungen in Nunkirchen : Großer Bahnhof für die Favoritin Anke Rehlinger

Anke Rehlinger (SPD) kam mit dem E-Bike zum Wahllokal – und wurde dort von zahlreichen Medienvertretern begrüßt. Foto: Ruppenthal

Nunkirchen Dass dies kein gewöhnlicher Wahltag ist am Berufsbildungszentrum (BBZ) Hochwald in Nunkirchen, ist an diesem sonnigen Vormittag unschwer zu erkennen. Wo sonst sind zwei Polizisten mit schusssicherer Weste und gut erkennbarer Dienstwaffe vor einem Wahllokal postiert?