Auch ein Zauberer ist dabei : Musikverein Morscholz lockt ins Reich der Magie

Der Musikverein Morscholz lädt zu seinem Jahreskonzert ein. Foto: blackmamba medienagentur

Morscholz Das Motto der Veranstaltung im Bürgersaal lautet diesmal „A Kind of Magic“. Mit dabei ist auch der Magier Jörg Kehlhoffner.

Ein Abend voller Magie und Zauberei für Augen und Ohren: Dazu lädt der Musikverein Morscholz für Samstag, 2. April, ab 20 Uhr in den Bürgersaal Morscholz ein. Unter dem Motto „A Kind of Magic“ präsentiert der Verein unter der musikalischen Leitung von Alexander Loch sein Jahreskonzert.

„Mit dem diesjährigen Konzert möchten wir die Zuhörer in die Welt der Zauberer, Hexen und Magie entführen. In Filmen, Musicals oder Büchern werden Hexen, Zauberer und übernatürliche Wesen zum Leben erweckt. Und auch in der Musik gibt es eine Vielzahl von Werken, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen. Für diesen magischen Konzertabend haben wir an einem abwechslungsreichen und zauberhaft musikalischen Programm gefeilt und freuen uns, nachdem die Konzerte 2020 und 2021 pandemiebedingt ausfallen mussten, wieder vor Publikum musizieren zu dürfen“, erklärt Dirigent Alexander Loch.

Mit dem Eröffnungsstück „Procession of the Sorcerers“ von Robert Buckley – eine Prozession von Magiern und Hexen, Clowns und Jongleuren, Zauberern und Bänkelsängern, Kobolden und Feen – führt das Orchester die Zuhörer mitten hinein in das mythenreiche Mittelalter. Daran folgt die Filmmusik von „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban“, dem dritten Teil der Harry-Potter-Saga. Gemäß dem Motto des Abends geht es mit „A Kind of Magic“, einem der erfolgreichsten Titel der legendären Band Queen, etwas schwungvoller und moderner zu.

Mit „Imagasy“ von Thiemo Krass möchte das Orchester die Zuhörer in die Welt der Fantasie entführen und verdeutlichen, dass der Ursprung aller Kreativität in Vorstellung und Illusion liegt. Abgerundet wird der erste Teil durch das Stück „Defying Gravity“ aus dem Musical Wicked.

Ein Highlight des Konzertes ist sicher das Stück „The Witch and the Saint“. Der Komponist Steven Reineke ließ sich hierbei durch das Buch „Die Hexe und die Heilige“, welches im düsteren Mittelalter zur Zeit der Hexenverfolgungen spielt, inspirieren. Anschließend erzählt das Orchester die Geschichte von „Alice im Wunderland“. Bei einem musikalischen Abend mit dem Thema „A Kind of Magic“ darf natürlich echte Magie nicht fehlen. Jörg Kehlhoffner, der normalerweise als Klarinettist auf der Bühne sitzt, wird in diesem Jahr mit seinem umfassenden Repertoire an Zauberkunst das Konzert magisch umrahmen und damit eine noch nie da gewesene Konzertkombination aus Musik und Zauberei schaffen.

Mit zahlreichen Proben, Registerproben und einem Probewochenende hat sich das Orchester intensiv auf dieses Konzert vorbereitet und freut sich nun, zahlreiche Besucher verzaubern zu dürfen.

