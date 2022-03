Polizei bittet um Hinweise : Unfallflucht in einer Baustelle in Lockweiler

Unfallflucht in einer Baustelle in Lockweiler

Lockweiler Sehr wahrscheinlich fuhr der Unbekannte einen Lastwagen oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug.

Vermutlich mit einem größeren Gespann, also beispielsweise einem Lastwagen oder Traktor mit Anhänger, hat am Dienstag, 22. März, zwischen 16 und 17 Uhr, ein Unbekannter in Lockweiler einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, kam er in der Primsstraße wohl von der Straße ab und kollidierte mit zwei Aluminium-Elementen, die als Fußgängerbrücke zur Absicherung von Kanalarbeiten über eine Baugrube führten. Dabei entstand Sachschaden. Der Unbekannte fuhr weiter.