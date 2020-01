Lola Sprenger stellt in Wadern aus : Ein Mix aus Malerei und Zeichnung

„Letter to the Future I“ ist dieses Bild benannt. Foto: Michael Donath

Dagstuhl Lola Sprenger stellt bis April in Schloss Dagstuhl ihre Arbeiten aus.

Lola Sprenger wurde 1983 in Starnberg geboren und studierte ab 2011 an der Akademie der Bildenden Künste in München zunächst bei Professor Jean Marc Bustamente und ab 2012 bis 2018 bei Professor Markus Oehlen. Seit 2017 absolviert Lola Sprenger ein Masterstudium bei Professor Daniel Richter an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.