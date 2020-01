Einweihung : Halle in Lockweiler erstrahlt in neuem Glanz

Halle in Lockweiler erstrahlt in neuem Glanz

Lockweiler-Krettnich Die Arbeiten an der Mehrzweckhalle sind abgeschlossen. Am Wochenende war die offizielle Einweihung und eine Eröffnungsparty.

Die unendliche Geschichte Mehrzweckhalle Lockweiler hat letztendlich doch ein gutes Ende genommen. Nach jahrelangen Bauarbeiten, denen zuvor noch etliche Diskussionen und Beratungen über die Art der Renovierung vorausgegangenen waren, erstrahlt sie nunmehr in einem neuen Gesicht, gänzlich ohne Falten und Runzeln. „Was lange währt, wird gut“, sagt Ortsvorsteher Josef Serwe: „Es war ein steiniger Weg der Beharrlichkeit und der Geduld, der sich ausgezahlt hat. Jetzt sind wir alle froh, dass die Sanierung abgeschlossen wurde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, die Halle ist sehr schön geworden.“ Gleichzeitig erinnert er an die vielen unschönen Bilder in der alten Halle, in die es bei Veranstaltungen durch die Decke geregnet hatte. Es mussten Eimer und Bütten aufgestellt werden, um das Wasser aufzufangen. Es sind aber auch Veranstaltungen ganz einfach ausgefallen, weil das Krettnicher Dorfgemeinschaftshaus als Ersatz einfach zu klein war.