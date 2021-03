Feierliche Freigabe : Neue Inklusionsschaukel für Mettlach

Mettlach In Mettlach ist die vierte Inklusions-Schaukel im Kreis Merzig-Wadern übergeben worden. Das Spielgerät ist für Rollstuhlfahrer nutzbar.

Bürgermeister Daniel Kiefer hat die Schaukel am Freitag für die Nutzung durch die Öffentlichkeit freigegeben. „Ich freue mich, dass sich die entsprechenden Gremien unserer Gemeinde für dieses Projekt interessieren konnten und die Realisierung dieser guten Sache in die Wege geleitet haben“, begrüßte Kiefer die kleine Schar der Gäste, insbesondere die großzügigen Geldgeber. Ihnen dankte er für ihre finanzielle Unterstützung. Er sei davon überzeugt, dass der gewählte Standort im Park vor dem Rathaus, der in der Nähe des Kinderspielplatzes liegt, ideal für die Inklusionsschaukel sei.

Der Gemeindebauhof organisierte die erforderlichen Arbeiten. „Wir konnten bereits 13 Inklusionsschaukeln im Saarland realisieren, hier in Mettlach ist es die vierte im Kreis“, resümierte Peter Hafner, Vorsitzender des Vereins Pro Inklusionsschaukel. Hafner hatte den Verein 2019 gegründet. Mittlerweile zähle die Organisation 60 Mitglieder. Nach den Worten von Hafner freut es ihn, in Mettlach ein offenes Ohr für die Aufstellung einer Schaukel gefunden zu haben. „Das ist ein weiterer Meilenstein in Richtung gelebte Inklusion sowie für ein gesundes Miteinander“, betonte er. Weitere Inklusionsschaukeln würden demnächst im Kurpark in Weiskirchen und im Saargarten in Beckingen aufgestellt. Sein Ziel sei es, in jeder saarländischen Stadt oder Kommune eine solche Schaukel zu installieren. Sogar in Berlin, unter anderem am Stadion „Alte Försterei“ des Bundesligisten 1. FC Union, stünden bereits zwei Inklusionsschaukeln zwei, eine weitere sei in Karlsruhe gebaut worden.