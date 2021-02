Kontrolle in Tünsdorf : Polizei zieht Schrottsammelfahrzeug aus dem Verkehr

Kontrolle in Tünsdorf

Tünsdorf Fehlende Kennzeichnung, kaputte Bremsen und noch einiges mehr: Den Fahrer eines Schrottsammelfahrzeugs erwartet nun ein Bußgeld im vierstelligen Bereich. Und auch sein Neffe, der ihn eigentlich nur nach der Kontrolle abholte, muss jetzt mit einem Verfahren rechnen.

Beamte der Verkehrspolizei Merzig haben am Mittwochabend ein Schrottsammelfahrzeug au dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte die Streife das Fahrzeug in Tünsdorf und stellte dabei eine ganze Reihe gravierender Mängel fest. Nicht schlecht staunten die Beamten, als sie feststellen mussten, dass der Schließmechanismus der beiden hinteren Ladetüren komplett fehlte. Die Türen wurden nur durch einen selbst angebrachten Karabinerhaken und einem drei Millimeter dicken Metalldraht verschlossen, heißt es in der Mitteilung.