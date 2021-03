Mettlach : LfS sperrt die Mettlacher Saarbrücke für den Schwerlastverkehr

Mettlach Die Saarbrücke in Mettlach (L 176) wird mit Wirkung von diesem Samstag, 6. März, für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht gesperrt. Die teilte der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) am Freitag kurzfristig mit.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass an der Hängebrücke, die Mettlach mit dem Ortsteil Keuchingen verbindet, derzeit die nach DIN 1076 vorgeschriebene Hauptprüfung stattfinde. „Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung sind weitere Nachprüfungen nötig. Experten des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) sowie Statiker und Fachfirmen untersuchen die Brücke daher derzeit intensiv“, sagt Thomas Thiel, Pressesprecher des Landesbetriebes. Als Sicherheitsmaßnahme werde die Brücke abgelastet und folglich für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt. Diese Sperrung trete zum 6. März in Kraft und gelte „bis auf Weiteres“.