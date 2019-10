Einweihung in Orscholz : Minister bewegt sich auf dünnem Seil

Einweihung in Orscholz

Orscholz Die Orscholzer haben ihre Bewegungsinsel eingeweiht. Mit rund 28 760 Euro wurde das Projekt gefördert.

Schritt für Schritt tastet sich Umweltminister Reinhold Jost über das Seil – zur Sicherheit ergreift er die Hand eines Begleiters. „Ich nehme die breite Variante“, sagt Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer und lenkt seine volle Konzentration auf den schmalen Holzbalken. Ob die Balancierstrecke, die schwebende Plattform, die Hängebrücke und, und, und: Alle sechs Stationen der Generationen-Bewegungsinsel, die am Freitag in Orscholz eingeweiht worden ist, werden ausprobiert – ein Testlauf an sieben Geräten, bei dem auch der Kreisbeigeordnete Thorsten Rehlinger, der Orscholzer Ortsvorsteher Manuel Kerber sowie Orts- und Gemeinderatsmitglieder sich nicht lumpen lassen.