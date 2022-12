Sie bleiben zwei Nächte in Berlin : Sternsingerinnen aus Merzig reisen zum Bundeskanzler nach Berlin

Regina, Mia, Daphne und Sophia (von links) von der Pfarrei St. Martin im Merziger Stadtteil Bietzen fahren nach Berlin. Foto: Ute Kirch/Bistum Trier

Merzig Vier Königinnen der Pfarrei St. Martin in Bietzen vertreten das Bistum Trier im Kanzleramt in Berlin. Damit tauchen sich auch in der Tagesschau auf.

Sie kommen zwar nicht aus dem Morgenland, dafür aber aus den Merziger Stadtteilen Bietzen, Harlingen und Menningen. Ihr Weg führt auch nicht zur Krippe nach Bethlehem, sondern ins Bundeskanzleramt nach Berlin: Daphne, Sophia, Mia und Regina von der katholischen Pfarrei St. Martin in Bietzen (Pfarreiengemeinschaft St. Peter Merzig) dürfen am 5. Januar stellvertretend für alle Sternsinger im Bistum Trier den Segen zu Bundeskanzler Olaf Scholz bringen. In diesem Jahr begrüßt der Bundeskanzler erstmals eine große Sternsingerschar im Bundeskanzleramt. 108 Sternsingerinnen und Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen werden dabei sein.

„Wir sind ganz schön aufgeregt“, verraten die vier Königinnen im Alter von elf und zwölf Jahren. Für alle ist es die erste Fahrt in die Hauptstadt. Im Sommer hatten sie bei einem Preisrätsel der Zeitschrift „Die Sternsinger“ des Kindermissionswerks die richtige Lösung gewusst. Bei der Ziehung der diözesanen Gewinner für die 65. Aktion Dreikönigssingen kam das nötige Losglück hinzu. „Es war gar nicht so einfach, aus unserer Schar von 30 Sternsingern vier auszuwählen“, sagt Gemeindereferent Christian Schöneberger. „Die Jüngsten hätten von der weiten Fahrt nicht so viel gehabt, auch sollten Kinder aller Ortsteile vertreten sein“, nennt er Auswahlkriterien. Die Fahrt soll auch ein Dankeschön für die Kinder und Jugendlichen sein, die sich schon seit mehreren Jahren bei der Aktion Dreikönigssingen engagieren. Am Ende wurde aus diesem Kreis ausgelost. Daphne, Sophia, Mia und Regina sind bereits seit ihrer Grundschulzeit als Sternsinger in ihren Dörfern unterwegs.

Besuch von überall Seit 1984 bringen die Sternsinger jedes Jahr ihren Segen ins Bundeskanzleramt. Aus allen Himmelsrichtungen reisen sie an. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Motto der kommenden Aktion, bei der die Sternsinger auf den Schutz von Kindern vor Gewalt aufmerksam machen. Beispielland ist Indonesien. Bundesweit eröffnet wird die Aktion Dreikönigssingen am Freitag, 30. Dezember, in Frankfurt/Main. Das Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart 1959. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Die vier Königinnen haben von allen die weiteste Anfahrt, daher dürfen sie sogar zwei Nächte in Berlin bleiben. Bereits am 4. Januar steigen sie – begleitet von Gemeindereferent Schöneberger und einer Mutter – um 5.30 Uhr in den ersten Zug Richtung Berlin. „Die Kostüme und der Stern sind bereits mit der Post vorausgereist“, sagt Schöneberger. Ein Bekannter hat extra einen Stern angefertigt, dessen Stab sich in mehrere Teile auseinanderschrauben lässt und somit reisetauglich ist. Ein spezielles Geschenk für den Kanzler haben sie nicht mit im Gepäck. „Wenn das jede Gruppe machen würde, würde es für ihn doch etwas zu viel“, vermutet Schöneberger. Alle Sternsingerinnen und Sternsinger und ihre Begleitpersonen sind in der Jugendherberge am Ostkreuz untergebracht. Dort werden alle zusammen drei Lieder einstudieren, die sie am 5. Januar um 14 Uhr im Bundeskanzleramt vortragen werden. „In Bietzen singen wir eigentlich gar nicht, sondern sprechen den Segen“, sagt Mia. Die vier wollen daher bis zur Abfahrt noch fleißig üben. Etwas Angst macht den vieren der Gedanke an den großen Medienrummel, den der Besuch der Sternsinger jedes Jahr auslöst. Aber der Gedanke, dass die Daheimgebliebenen sie am Abend in der Tagesschau sehen können, macht sie dann doch etwas stolz. Ein wenig Zeit, um sich die Stadt ansehen, soll auch noch bleiben.