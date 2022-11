Weihnachtsprogramm der Stadt Merzig läuft an : Es weihnachtet in der Kreisstadt

Besucher genießen die vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Nikolausmarkt in Merzig. Foto: Kreisstadt Merzig

Merzig Am ersten Adventswochenende öffnet der Merziger Nikolausmarkt rund um die Kirche St. Peter.

Mit dem am Donnerstagabend eröffneten Weihnachtsmarkt am Stadthaus startete in der Kreisstadt Merzig ihr Veranstaltungsprogramm zum Fest der Feste. Und bereits am kommenden ersten Adventwochenende steht das nächste Glanzlicht ins Haus: Am 26. und 27. November findet der traditionelle Merziger Nikolausmarkt jeweils von 11 bis 20 Uhr rund um die Kirche St. Peter statt.

Das Marktangebot setzt sich aus vielerlei kunsthandwerklichen Produkten sowie klassischen Weihnachtsdekorationen zusammen und wird ergänzt durch ein schönes Programm für die kleinen Gäste. In der „Engelwerkstatt“ von Sonni Sonnenschein gibt es ein weihnachtliches Bastelprogramm und auch ein Kinder-Kettenkarussell ist mit dabei.

INFO Was passiert beim Stiefelabenteuer? Beim ersten Kinderwinter können die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt in Merzig ihren Stiefel abgeben und erhalten dafür einen „Stiefelpass“. Ab 6. Dezember können dann alle kleinen Inhaber dieses Passes Ihren Stiefel, gefüllt mit allerlei süßen Sachen und kleinen Geschenken, in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte in der Fußgängerzone suchen. Die Stiefelabgabe ist am Samstag, 26. November, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der „Stiefelhütte“ auf dem Weihnachtsmarkt im Rathaus-Innenhof möglich.

Weihnachtliche Musikbeiträge sorgen für einen stimmungsvollen Marktbesuch. Am Samstag sorgt der Musikverein Büdingen ab 15.30 Uhr für weihnachtliche Stimmung auf dem Markt. Um 17 Uhr wird Bürgermeister Marcus Hoffeld die Veranstaltung offiziell eröffnen, musikalisch begleitet vom Orchester der Sparkasse Merzig-Wadern. Auch der heilige Nikolaus ist zu Gast und hat wieder eine kleine Überraschung für die Kinder im Gepäck.

Am Sonntag wird das Jugendorchester Bietzen-Merchingen von 14 bis 16 Uhr für die musikalische Unterhaltung auf dem Markt sorgen. Zudem sind an diesem Tag viele Geschäfte in der Merziger Innenstadt im Rahmen des „verkaufsoffenen Sonntags“ von 13 bis 18 Uhr geöffnet und der Verein für Handel und Gewerbe startet mit seinem Weihnachtsgewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen.

Sein Rüdesheimer Kaffeestübchen öffnet der Kirchenchor St. Peter Merzig zum Nikolausmarkt am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 19 Uhr, im Pfarrheim St. Peter in Merzig. In gemütlicher Atmosphäre gibt es für die Gäste hausgemachten Kuchen und Torten in großer Auswahl. Ebenso gibt es wie gewohnt den beliebten Bratapfel und den berühmten Original Rüdesheimer Kaffee. Und für den herzhaften Hunger gefüllte Klöße mit Speck-Rahm-Sauce und Bauernbrot. Alle Speisen werden auch zum Mitnehmen angeboten.