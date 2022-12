Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz steigt auf 235

Merzig Im Grünen Kreis hat es am Mittwoch, 28. Dezember, 50 neue Corona-Fälle gegeben.

50 neue Fälle – so lautet die Corona-Bilanz des Landkreises Merzig-Wadern für Mittwoch, 28. Dezember. Diese Fälle verteilen sich auf Kommunen wie folgt: 19 in Merzig, zehn in Wadern, sieben in Mettlach, vier in Beckingen, sechs in Perl, vier in Losheim am See und kein Fall in Weiskirchen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 235,0 an, gestern lag sie bei 181,8.