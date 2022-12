Auch ein Science Parcours war dabei : Ein ganzer Schultag galt der Technik

Demonstration aus dem Bereich Materialwissenschaften: 3D-Druck von Kunststoffen und Metallen Foto: A. Brust/PWG Merzig

Merzig Das Peter-Wust-Gymnasium hat seinen Schülerinnen und Schülern bei einem Pilotprojekt große Lust auf mehr gemacht.

Ein ganzer Schulmorgen im Zeichen der Wissenschaft und Technik statt Unterricht nach Plan: Für die rund 800 Schülerinnen und Schüler des Peter-Wust-Gymnasiums Merzig (PWG) gab es beim „Tag der Technik“ zum Ende des Jahres spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft und Technik statt des üblichen Unterrichts. Das Merziger Gymnasium war Pilotpartner bei einem einzigartigen Angebot der Ingenieurwissenschaft im Saarland. Und die hochkarätige Veranstaltung wurde ein voller Erfolg. Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich verschaffte sich bei einem Rundgang mit dem Organisationsteam einen Eindruck von dem Angebot.

Über 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren in Merzig vor Ort und eröffneten einen Schultag lang spannende Einblicke in Forschung und Studium. Mit einem großen Programm aus Science Rallye, Kurzvorträgen, Experimentierworkshops und Hightech zum Staunen startete die Pilotveranstaltung am PWG.

Während der „Tag der Technik“ bisher eine zentrale Veranstaltung in Saarbrücken gewesen war, gehen die Initiatoren nun einen neuen Weg: „Wir wollen mit diesem Format direkt an den Schulen noch mehr Schülerinnen und Schüler für Technik begeistern und ihnen die vielfältigen Berufsperspektiven aufzeigen, die sich hier auftun. Wir brauchen künftig mehr Ingenieurinnen und Ingenieure, um den großen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen“, sagt Andreas Schütze, Messtechnik-Professor an der Universität des Saarlandes und Vorsitzender des VDE Saar, der den Tag der Technik seit 2017 organisiert.

Beim „Tag der Technik @ School“ am PWG waren neben der Universität des Saarlandes und der htw saar auch das Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik ZeMA, das Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP (Fraunhofer IZFP), die ASW-Berufsakademie Saarland und das Schülerforschungszentrum Saarlouis mit im Boot. Und das Angebot am PWG war hochkarätig: Für die Klassenstufen fünf bis sieben gab es eine Science Rallye: Hier konnten die Schülerinnen und Schüler an zwölf verschiedenen Stationen tüfteln und mit einer Mischung aus Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Cleverness Punkte sammeln, die auf Laufkarten verbucht wurden. Die beste Klasse jeder Stufe wurde am Ende des Schultags ausgezeichnet und erhielt jeweils einen vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) Saar gespendeten Preis im Wert von 250 Euro. Um die Faszination Technik ging es für die Klassenstufen acht bis zehn in Experimentierworkshops und Vorträgen.

Wie smarte Materialien neue Kühl- und Heiztechnik möglich machen und zur Energiewende und mehr Nachhaltigkeit beitragen, zeigte Professor Paul Motzki, der an der Universität des Saarlandes und am ZeMA forscht: Er gab Einblicke in das neue Forschungsgebiet der Elastokalorik, in dem die Saarbrücker Forscher führend sind. Die Frage „Warum machen Menschen Fehler?“ stand im Mittelpunkt eines interaktiven Workshops zum menschlichen Entscheidungsverhalten, den htw-Professorin Susan Pulham hielt. Professor Matthias Nienhaus von der Saar-Uni sprach über elektrische Antriebe im menschlichen Körper und zeigte auf, was in die Welt der Fantasie gehört und was bald schon Realität sein wird. Was 3D-gedruckte Bauteile mit Schweinen gemeinsam haben, erklärte Sarah Fischer vom Fraunhofer IZFP.

In Workshops konnten die Schüler selbst experimentieren: So lernten sie metallene Muskeln und Nerven aus (Nickel-)Titan und die Technologie von Smartphone-Sensoren kennen und löteten selbst eine Platine. Sie erfuhren, wie Mensch und Roboter zusammenarbeiten. Mit Experimenten erhielten sie Einblick in Themen wie Wind- und Solarenergie, Wasserstoff, Fahrzeug-Konstruktion oder Elektromotoren. Außerdem kamen sie durch Versuche rund um Ultraschall, Magnetik und Thermografie dem Verborgenen auf die Spur.

In der Aula des Gymnasiums gab es eine interaktive Ausstellung unter anderem mit neuartigen Roboterarmen, die mit intelligenten Materialien funktionieren und Makromodellen von Mikrosensoren. Auch ging es um 3D-Druck von Kunststoffen und Metallen, einen Golf-Caddy mit integriertem Antrieb sowie Ultraschallsensoren und Kameras zur Farberkennung. Für die elften Klassen standen Vorträge auf dem Programm zu Studienangeboten in den Ingenieurwissenschaften, Juniorstudium, Schülerbetriebspraktikum IngFo und zum kooperativen Studium von Universität des Saarlandes, htw saar und der Akademie der Saarwirtschaft. Studierende und ein Absolvent der Universität berichteten über ihre Erfahrungen aus Studium und Praxis und beantworteten die Fragen. Besonders begeistert waren die jüngsten Jahrgänge vom „Tag der Technik“ an ihrer Schule: „Die Stationen der Science Rallye haben alle Spaß gemacht, obwohl es auch Aufgaben gab, bei denen es nicht sofort geklappt hat. Gut war es, dass man sich selber aussuchen durfte, was man gerade machen möchte“, berichtet Felix Thewes, Schüler der 5a. Für den Schulleiter des Peter-Wust-Gymnasiums, Andreas Brust, steht fest, dass die Entscheidung, einen „Tag der Technik“ an seiner Schule zu organisieren, die richtige war: „Die Rückmeldungen unserer Schülerinnen und Schüler waren sehr positiv. Der Tag der Technik hat ein ganz wichtiges Ziel erreicht: Es wurde erfahrbar, dass die Beschäftigung mit Wissenschaft und Technik richtig Spaß machen kann und auch cool ist. Die Begeisterung für Forschung und Technik der großartigen Referentinnen und Referenten vor Ort war eindeutig hoch ansteckend.“

Schülerinnen und Schüler verfolgen aufmerksam den Workshop zum Thema Infrarot-Messungen/Thermografie Foto: A. Brust/PWG Merzig

Schülerinnen bei einer Station der Science-Rallye, bei der es um eine Turmkonstruktion mit Wäscheklammern ging Foto: A. Brust/PWG Merzig

Bei der „Science-Rallye“ gab es auch die Station Bierdeckelhaus, bei dem die zeit gewertet wurde. Hier hat eine Schülerin der Klasse 6 die Aufgabe „Bierdeckelhaus“ mit Bravour absolviert. Foto: A. Brust/PWG Merzig Foto: A. Brust/PWG Merzig

VR-Schweißsimulation – Mitmachstation in der Aula Foto: A. Brust/PWG Merzig Foto: A. Brust/PWG Merzig

Sensortechnik mit Löt-Workshop Foto: A. Brust/ PWG Merzig Foto: A. Brust/ PWG Merzig