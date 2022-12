Sternsinger-Aktion in Spiesen-Elversberg : Segen „to go“ an der Segenshaltestelle

Spiesen-Elversberg Mit der Sternsinger-Aktion werden Kinderhilfsprojekte in Indonesien unterstützt. Wer möchte, dass die Sternsinger zu Besuch kommen, sollte sich anmelden.

Die Sternsinger in Spiesen-Elversberg sind auch 2023 unterwegs zu den Menschen. Von 7. bis 14. Januar findet wieder eine Sternsinger-Aktionswoche in der Pfarrei St. Ludwig – Herz Jesu statt. Die kleinen und großen Könige sind dabei im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Sie bringen den Segensgruß „20*C+M+B+23“ in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige in vielfältiger Form zu den Häusern, sammeln dabei Spenden für Gleichaltrige in Not. Auch 2023 besuchen die Sternsinger-Gruppen in Spiesen-Elversberg die Häuser nur nach vorheriger Anmeldung unter der Rufnummer (0 68 21) 634 30 47, unter Nennung von Namen und Adresse. Alternativ gibt es die Möglichkeit einer Online-Anmeldung unter www.pgspiel.de oder per E-Mail an sternsinger.spiel@t-online.de. Anmelde-Postkarten liegen zudem in örtlichen Geschäften und der Kirche St. Ludwig bereit. Anmeldeschluss für die Besuche ist der 31. Dezember.