Ausstellung endet : 50 Mal bunter Clown-Optimismus

Merzig Noch bis Sonntag sind die bunten Clown-Bilder von Künstler Alexander Dettmar in Schloss Fellenberg zu sehen, darunter auch die Werke mit Bezug zum Saarland.

Es geht auf die Zielgerade: Im Museum Schloss Fellenberg in Merzig ist noch bis zum kommenden Sonntag, 7. November, eine wahrhaft ungewöhnliche, fröhliche und optimistische Ausstellung zu sehen. Der Maler und Barlachpreisträger Alexander Dettmar überrascht bei der Werkschau „Clowns, Clowns, Clowns – Ich glaube an die Kraft der Farbe“ mit einer bunten Botschaft voller Farbe und Lebensfreude.

Der Künstler wurde 1953 in Freiburg im Breisgau geboren. Er studierte Malerei an der Ecole des Beaux Arts in Paris. Seit Anfang der 1990er Jahre gab es zahlreiche thematische Ausstellungen mit seinen Werken, die sich einzelnen landschaftlichen Regionen und Kulturräumen vor allem in Deutschland widmen. Es sind zahlreiche Publikationen in Büchern und Katalogen über das malerische und grafische Werk des Künstlers Alexander Dettmars erschienen. 1995 wurde er mit dem Ernst-Barlach-Preis für sein künstlerisches Gesamtwerk ausgezeichnet.