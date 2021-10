Polizei Merzig fahndet : Diebe erbeuten zwei Wohnwagen bei Perl

Oppen/Eft-Hellendorf In Eft-Hellendorf sind zwei hochwertige Wohnwagen verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

In der Nacht auf Mittwoch haben Diebe in Oppen und in Eft-Hellendorf zwei hochwertige Wohnwagen gestohlen. Letzter, ein weißer Wohnwagen der Marke Bürstner Typ Premio 495 TK mit dem Saisonkennzeichen MZG-DI 40 und im Wert von rund 15 000 Euro stand zu der Zeit in der Leukstraße in Eft-Hellerdorf gleich vor dem Anwesen des Eigentümers. Wie die Polizei mitteilt, entfernten die Täter das Deichselschloss und flüchteten samt Gefährt. Der zweite Wohnwagen der Marke Fendt, Typ Caravan 550, der in Oppen gemeldet ist und einen wert von rund 19 000 Euro hat, verschwand ebenfalls aus der Leukstraße in Eft-Hellendorf. Auch hier brachen die Täter das Deichselschloss auf.