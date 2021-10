„Man muss Bock auf mich haben“ : Früher war er Clown: Ein faszinierender Besuch bei Schuhputzer Roy Martin (mit Bildergalerie)

Foto: Oliver Dietze 8 Bilder Viel mehr als saubere Schuhe

Alt-Saarbrücken In der Vorstadtstraße in Saarbrücken putzt Roy Martin seit Juli Schuhe in seinem eigenen, liebevoll eingerichteten kleinen Laden. Wer wissen will, welche Geschichten Schuhe erzählen, was ein „Mirror Gloss“ ist und wie man die abgelaufendsten Treter wieder flott macht, sollte in seinem gemütlichen Sessel Platz nehmen.