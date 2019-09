Fahndung in Merzig : Polizei sucht zwei Betrüger

Fahndung in Merzig

Merzig Die Polizei in Merzig bittet um Mithilfe. Gesucht werden zwei Personen, die im Sommer gleich mehrmals in Mettlach und Merzig auffällig geworden sind.

Wegen Wechselbetrug und Diebstahl in drei Fällen sucht die Polizei-Inspektion Merzig nach einem Mann und einer Frau. Im Sommer kam es zu drei gleichgelagerten Taten in Merzig und Mettlach. Die beiden erlangten dabei Bargeld im Wert von 1240 Euro von eine Getränkehandel. Zumindest in einem Markt zeichnete eine Kamera die beiden auf.