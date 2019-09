Erste Sitzung des Ortsrats : Johannes Ehm zum neuen Ortsvorsteher von Weiler gewählt

WEILER Im neuen Ortsrat von Weiler, der sich nun zur konstituierenden Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Marcus Hoffeld im Bürgerhaus einfand, verfügt die CDU über fünf und die SPD über vier Sitze.

Hoffeld wies darauf hin, dass Mitarbeit im Ortsrat eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, und nahm die Verpflichtung der Mitglieder vor. Zu deren ersten wichtigen Aufgaben gehörte die Wahl eines Ortsvorstehers. Dabei gingen sieben Stimmen der acht anwesenden Mitglieder an den 34-jährigen Johannes Ehm (CDU), der als Angestellter im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, und eine an dessen Vorgänger Michael Merl (ebenfalls CDU).

Ehm bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Zur Wahl als stellvertretender Ortsvorsteher traten Constantin Ludwig (CDU) und Stefanie Funk (SPD) an. Dabei setzte sich der erst 19-jährige Ludwig, Auszubildender in Fachinformatik, mit fünf zu drei Stimmen durch. Er dürfte wohl der jüngste in dieser Funktion als stellvertretender Ortsvorsteher im Landkreis sein. Bürgermeister Hoffeld überreichte dem neuen Ortsvorsteher die Ernennungsurkunde unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter und dem Stellvertreter das Bestellungsschreiben. Er dankte dem bisherigen Ortsvorsteher Merl, der künftig als Schriftführer fungieren wird, sowie den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit und wünschte den Neuen eine glückliche Hand. Zu ihren künftigen Aufgabenfeldern sagte das neue Duo: „Hierzu gehören unter anderem der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft sowie die Wiederbelebung unserer dörflichen Traditionen und Feste“. Dem Ortsrat gehören jetzt an: Johannes Ehm, Michael Merl, Thomas Oster, Constantin Ludwig und Jörg Balle (CDU) sowie Stefanie Funk, Tina Kreutzer, Markus Raskopf und Hannelore Braun (SPD).